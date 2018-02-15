Teknik direktör Tandoğan istifa etti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti.
TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı. Tandoğan, üst üste alınan Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor mağlubiyetlerinin ardından istifa kararı aldı.
Şanlıurfaspor Yönetim Kurulunun, Tandoğan'ın istifasını kabul ettiği belirtildi.
- 15 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:55
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Toplam 15
Yorum
kartal Bu Volkan Demirel yan hakeme küfür ediyor ekranda alenen görünüyor neden ceza verilmiyor. Bjk. li Caner Erkine neden ceza verdiniz.
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Karalama kampanyası var
Toplam 3
Yorum
gsssssssss hem adamı hem parasını yalan ettıler
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 26
Yorum
fb bu sene 2011 bunu herkes göruyor ama ne azız ne de sen şampıyon olamayacaksınız taraftar göruyor o yuzden boş tribunlere oynuyorsunuz
Teknik direktör Tandoğan istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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