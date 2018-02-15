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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Tandoğan istifa etti

    <a href="/index/teknik-direktor?id=fbd5b00d-90bb-4fd3-9804-616eea02a847" class="" rel="tag">Teknik direktör</a> Tandoğan istifa etti

    2'nci Lig 'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü , üst üste alınan başarısız sonuçların ardından görevinden istifa etti.

    2'inci Lig 'ta mücadele eden Şanlıurfaspor'da, sezon başında göreve getirilen ile yollar ayrıldı. Tandoğan, üst üste alınan Ottocool Karagümrük ve Konya Anadolu Selçukspor mağlubiyetlerinin ardından istifa kararı aldı.
    Şanlıurfaspor Yönetim Kurulunun, Tandoğan'ın istifasını kabul ettiği belirtildi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:55
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