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    12 Ocak 2018, Cuma
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    yol ayrımında

    Karşıyaka yol ayrımında

    2'nci Lig ekiplerinden 'da dün paraları yatırılmayan sağ bek Abdülhamit ve orta saha oyuncusu Mahmut takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

    Yönetim iki futbolcuya 50'şer bin TL ödeme yinelerken, deneyimli oyuncular yarın sona erecek Antalya kampında alacakları yatırılmazsa takım arkadaşlarıyla vedalaşacak. Mahmut ve Abdülhamit'in 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu beklemeyeceği ve başka takımlarla anlaşmayı planladığı öğrenildi. Serbest kalma hakkı kazanan sol bek Anıl'a ise yeni protokol önerildi. Öte yandan takımdan ayrılan iki isimden Ali Say'ın Nazilli Belediyespor'la anlaşmasının ardından forvet Can Erdem lider Gümüşhanespor'la el sıkıştı.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:57
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