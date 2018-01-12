Karşıyaka yol ayrımında
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka'da dün paraları yatırılmayan sağ bek Abdülhamit ve orta saha oyuncusu Mahmut takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
Yönetim iki futbolcuya 50'şer bin TL ödeme yinelerken, deneyimli oyuncular yarın sona erecek Antalya kampında alacakları yatırılmazsa takım arkadaşlarıyla vedalaşacak. Mahmut ve Abdülhamit'in 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu beklemeyeceği ve başka takımlarla anlaşmayı planladığı öğrenildi. Serbest kalma hakkı kazanan sol bek Anıl'a ise yeni protokol önerildi. Öte yandan takımdan ayrılan iki isimden Ali Say'ın Nazilli Belediyespor'la anlaşmasının ardından forvet Can Erdem lider Gümüşhanespor'la el sıkıştı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:57
-
Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 5
Yorum
aslan süper golcü galatasaraya cok faydali olur süüüüüüüüüüpeeeer
-
Herkes Tudor'un arkasından salladı!
Toplam 13
Yorum
Gsli Karabüğü nasıl yarı yolda bıraktı asla hoca olamayacak kondisyoner oyuncularla ilişkisi sıfır çalıştığı tüm oyuncularla geçinemeyen bir kişi
-
Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 4
Yorum
aslan persie pörsüğü gitsin başka birşey istemiyor millet.3 yıldır şampiyonluğa engel oldu.ona ödenen paralara 2 tane golcü alınırdı
Karşıyaka yol ayrımında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.