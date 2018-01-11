Bucasporlu futbolcular kapışıldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan ve ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Bucaspor'da takımdan gönderilen futbolcular bir bir kapışıldı. Alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini fesheden genç kaleci Mert Özyiğit, Süper Lig ekibi Osmanlıspor'a gitti. Başkent temsilcisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki eldivenin ikinci yarıda Osmanlıspor'un pilot takımı olan Bugsaşsspor'da forma giyeceği bildirildi. Yine Bucaspor'un yollarını ayırdığı orta saha oyuncuları Emin Aladağ ve Ahmet Tamet de çok geçmeden kendilerine kulup buldu. Tecrübeli oyuncu Emin, Bugsaşspor ile sezon sonuna kadar anlaşırken, Ahmet de Fethiyespor'un yolunu tuttu. Ahmet'in Fethiyespor ile 1.5 yıllık mukaveleye imza attığı dile getirildi.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:00
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Uğur’a yeşil, 3 isme kırmızı
Toplam 3
Yorum
OFLİİİ BU YIL BİR TARİHİ FIRSAT .KADRO İYİ .DURUMDA KÖTÜ SAYILMAZ.ÇOK İYİ İKİ ADAM ALINIP ŞAMPİYONLUK KOVALANIR.BU FIRSATI KAÇIRMAMAK LAZIM.
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7 milyonu reddetti!
Toplam 1
Yorum
bjk advers Q A RES MA DEFOLUP GİT DEMEK İSTEMİYORUM AMA GİT İŞTE GİT ! DÜŞ ARTIK BU TAKIMIN YAKASINDAN !
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Tolgay'ın bonservisi belli oldu
Toplam 3
Yorum
vaner Eğer Tolgay ve Oğuzhanı böyle 15-20 milyon gibi komik rakamlara satarsanız yuh olsun size. Siz Beşiktaşın düşmanısınız.
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