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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    Bucasporlu futbolcular kapışıldı

    Bucasporlu futbolcular kapışıldı

    2'nci Lig 'ta yer alan ve ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden 'da takımdan gönderilen futbolcular bir bir kapışıldı. Alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini fesheden genç kaleci Mert Özyiğit, Süper Lig ekibi Osmanlıspor'a gitti. Başkent temsilcisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan 23 yaşındaki eldivenin ikinci yarıda Osmanlıspor'un pilot takımı olan Bugsaşsspor'da forma giyeceği bildirildi. Yine Bucaspor'un yollarını ayırdığı orta saha oyuncuları Emin Aladağ ve Ahmet Tamet de çok geçmeden kendilerine kulup buldu. Tecrübeli oyuncu Emin, Bugsaşspor ile sezon sonuna kadar anlaşırken, Ahmet de Fethiyespor'un yolunu tuttu. Ahmet'in Fethiyespor ile 1.5 yıllık mukaveleye imza attığı dile getirildi.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:00
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