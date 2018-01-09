Nazilli'de Yavuz takımdan memnun
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Ahmet Yavuz takımın performansından memnun olduğunu söyledi.
Ara transferde 10 futbolcuyu renklerine dahil ettiklerini belirten Ahmet Yavuz, "Futbolcularımızın hırslı ve azimli çalışmalarından memnunum. Antalya'da başarılı geçen ilk etap kampımızın ardından 2'nci etap kamp programımız da yoğun geçecek. Kahramanmaraşspor maçı ile lige iyi başlayıp birlik ve beraberlik içinde Nazilli Belediyespor'u hak ettiği yere getireceğiz" yorumunu yaptı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:06
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Sürpriz takas! Latovlevici...
Toplam 1
Yorum
Aslan BU TAKAS COK IYI OLUR HATTA DONK'DA GIDEBILIR
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Özbek seçim startını veriyor
Toplam 3
Yorum
Aslan FUTBOLDA DERBY VE IYI RAKIPLER KARSISINDA HEZIMETE UGRADIK ,BASKETBOL VE VALEYBOLDA BASARI SIFIR BELKIDE KÜME DÜSECEGIZ NEDEN DURSUN ÖZBEK?
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Arda Turan tam 6 yıl 8 ay 1 gün sonra... İşte o tarih!
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı başakşehir ligteki en büyük rakibimiz bu yıl eğer başakşehir e giderse arda galatasaray taraftarı için biter ve gider kendi bilir
Nazilli'de Yavuz takımdan memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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