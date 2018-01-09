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    09 Ocak 2018, Salı
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    Nazilli'de Yavuz takımdan memnun

    Nazilli'de Yavuz takımdan memnun

    TFF 2'nci Lig 'ta ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren 'da Teknik Direktör takımın performansından memnun olduğunu söyledi.

    Ara transferde 10 futbolcuyu renklerine dahil ettiklerini belirten , "Futbolcularımızın hırslı ve azimli çalışmalarından memnunum. Antalya'da başarılı geçen ilk etap kampımızın ardından 2'nci etap kamp programımız da yoğun geçecek. Kahramanmaraşspor maçı ile lige iyi başlayıp birlik ve beraberlik içinde 'u hak ettiği yere getireceğiz" yorumunu yaptı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:06
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