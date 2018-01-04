 Bodrumspor'da yoğun tempo – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'da yoğun tempo

    <a href="/index/bodrumspor?id=c5a5fd79-b482-4911-baa1-892011b53131" class="" rel="tag">Bodrumspor</a>'da yoğun tempo

    2'nci Lig 'ta sezonun ikinci yarısında alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Bodrum Belediyesi , ikinci etap çalışmalarına başladı.

    Birinci etap çalışmalarını 30 Aralık'ta tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2 günlük aranın ardından Bodrum'da yeniden sahaya indi. 'un 7 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceği ve burada 3 hazırlık karşılaşması oynayacağı ifade edildi. 'da ikinci etap çalışmalarına tedavisi süren Muhammet Aran katılmazken, Mehmet Albayrak ve Emrah Öztürk de katılmadı.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:03
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