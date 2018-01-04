Birinci etap çalışmalarını 30 Aralık'ta tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2 günlük aranın ardından Bodrum'da yeniden sahaya indi. Bodrumspor'un 7 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceği ve burada 3 hazırlık karşılaşması oynayacağı ifade edildi. Bodrumspor'da ikinci etap çalışmalarına tedavisi süren Muhammet Aran katılmazken, Mehmet Albayrak ve Emrah Öztürk de katılmadı.