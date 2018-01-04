Bodrumspor'da yoğun tempo
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ikinci etap çalışmalarına başladı.
Birinci etap çalışmalarını 30 Aralık'ta tamamlayan yeşil-beyazlılar, 2 günlük aranın ardından Bodrum'da yeniden sahaya indi. Bodrumspor'un 7 Ocak'ta Antalya'da kampa gireceği ve burada 3 hazırlık karşılaşması oynayacağı ifade edildi. Bodrumspor'da ikinci etap çalışmalarına tedavisi süren Muhammet Aran katılmazken, Mehmet Albayrak ve Emrah Öztürk de katılmadı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:03
-
Volkan Şen bombası
Toplam 23
Yorum
Madem bu kadar transfer yapacaktık niye Fatih Terim'i getirdik? Rodri-Yasin-Feghouli'yi bi kullan önce, kanat kıtlığı mı var anlamadım.
-
15 dakika görüşebilir miyiz!
Toplam 7
Yorum
N0_Name Belhanda'dan beklentilerimiz çok. Bir kısmını karşılayabildi şimdiye kadar. Umarım Terim yönetiminde daha iyi bir Belhanda izleriz
-
VİDEO VAR HATA YOK
Toplam 9
Yorum
Yorumcu Daha kötü olur. Video dan izleyerek taraf tutacaklar artık. Yorumcuların çoğu taraf olacak ve bahane kalmayacak. Millet futboldan soğuyacak.
Bodrumspor'da yoğun tempo haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.