 Sinan Kurumuş Hatayspor'da – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Hatayspor'da

    Sinan Kurumuş Hatayspor'da

    Spor Toto 2. Lig kırımızı grubunda zirveyi zorlayan takımlardan Hatayspor, ara transferde prensipte anlaştığı forvet ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

    Şimdiye kadar Ayyıldızpor, Yol Spor, , Kasımpaşa, Zonguldak Kömürspor, Kilimli Belediyespor ve son olarak Kastamonuspor formasını giyen 24 yaşındaki golcü , Hatayspor'a gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederek "Hatayspor gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk yaşamaya geldim. Takımda bulunan arkadaşlarımla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için ben elimden gayreti göstereceğim. Böyle büyük bir camiaya şampiyonluk yakışır" dedi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:49
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