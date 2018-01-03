Sinan Kurumuş Hatayspor'da
Spor Toto 2. Lig kırımızı grubunda zirveyi zorlayan takımlardan Hatayspor, ara transferde prensipte anlaştığı forvet Sinan Kurumuş ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.
Şimdiye kadar Ayyıldızpor, Kastamonu Yol Spor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Zonguldak Kömürspor, Kilimli Belediyespor ve son olarak Kastamonuspor formasını giyen 24 yaşındaki golcü Sinan Kurumuş, Hatayspor'a gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederek "Hatayspor gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk yaşamaya geldim. Takımda bulunan arkadaşlarımla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için ben elimden gayreti göstereceğim. Böyle büyük bir camiaya şampiyonluk yakışır" dedi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:49
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Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
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F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
Sinan Kurumuş Hatayspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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