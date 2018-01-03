Sinan Kurumuş Hatayspor'da

Şimdiye kadar Ayyıldızpor, Kastamonu Yol Spor, Beşiktaş, Kasımpaşa, Zonguldak Kömürspor, Kilimli Belediyespor ve son olarak Kastamonuspor formasını giyen 24 yaşındaki golcü Sinan Kurumuş, Hatayspor'a gelmekten son derece mutlu olduğunu ifade ederek "Hatayspor gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk yaşamaya geldim. Takımda bulunan arkadaşlarımla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için ben elimden gayreti göstereceğim. Böyle büyük bir camiaya şampiyonluk yakışır" dedi.