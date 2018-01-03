 Bucaspor, TFF'ye giden futbolcularla anlaştı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    , 'ye giden futbolcularla anlaştı

    Bucaspor, TFF'ye giden futbolcularla anlaştı

    2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen 'da alacakları için 'nun (TFF) yolunu tutan 7 futbolcuyla yeniden anlaşma sağlandı.

    Yönetimin, yarın başlayacak Antalya kampı öncesi kulübe paraları ödenmediği için ihtar çeken Burak, İlyas, Veli, Sancar, Abdullah, Emre Özkan, Onur ile anlaşması teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, 7 oyuncunun da çalışmalarda yer alacağını söyledi. Sümbül, "İkinci yarıda zorlu sınavlar bizi bekliyor. Kadroda görmek istediğimiz futbolcularla verimli bir kamp dönemi geçireceğiz" dedi.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:40
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