TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen Bucaspor'da alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yolunu tutan 7 futbolcuyla yeniden anlaşma sağlandı.
Yönetimin, yarın başlayacak Antalya kampı öncesi kulübe paraları ödenmediği için ihtar çeken Burak, İlyas, Veli, Sancar, Abdullah, Emre Özkan, Onur ile anlaşması teknik heyeti sevindirdi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, 7 oyuncunun da çalışmalarda yer alacağını söyledi. Sümbül, "İkinci yarıda zorlu sınavlar bizi bekliyor. Kadroda görmek istediğimiz futbolcularla verimli bir kamp dönemi geçireceğiz" dedi.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:40
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Domagoj Vida kontrolden geçti: Sırada...
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Yorum
Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun Allah sakatlıklardan korusun.
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Babel'e izin çıkmadı
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Yorum
Nirvana Ben olsam Babeli ve Tosiçi satar Cenki takımda tutardım . Cenk , Oğuzhan ve Tolgay Beşiktaşda kalmalı . Bunlar takımın damarı .
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Giuliano, Talisca’yı geçti
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muhittin kim veriyor bu oyları? taraftarlar değil mi? öyleyse normal,zavallı fenerliler bari sanal ortamda geçsin beşiktaşı,ne de olsa 3 büyük.....
Bucaspor, TFF'ye giden futbolcularla anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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