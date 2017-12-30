 Şanlıurfaspor'da çalışmalar tamam – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    'da çalışmalar tamam

    <a href="/index/sanliurfaspor?id=9b9eb421-1011-4bb3-ac2a-54e809f8652e" class="" rel="tag">Şanlıurfaspor</a>'da çalışmalar tamam

    , kendi tesislerinde sürdürdüğü devre arası 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.

    2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden , ikinci yarı hazırlıklarının birinci etap kamp çalışmalarını bugün GAP Vadisi Tesislerinde yaptığı idmanla sonlandırdı. yönetiminde yapılan antrenmana, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Sarı-Yeşilliler, daha sonra dayanıklılık çalışması yaparak antrenmanı noktaladı.

    , devre arası ilk etap kamp çalışmalarını tamamlanmasının ardından futbolculara 3 gün izin verdi. Sarı-Yeşilli ekip, 3 Ocak 2018 tarihinde Belek'te bir araya gelerek, burada 10 günlük devre arası ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:25
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