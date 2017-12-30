Şanlıurfaspor'da çalışmalar tamam
Şanlıurfaspor, kendi tesislerinde sürdürdüğü devre arası 1. etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Teknik Direktör Ali Tandoğan, devre arası ilk etap kamp çalışmalarını tamamlanmasının ardından futbolculara 3 gün izin verdi. Sarı-Yeşilli ekip, 3 Ocak 2018 tarihinde Antalya Belek'te bir araya gelerek, burada 10 günlük devre arası ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:25
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 1
Yorum
sercan korkmaz Çağlar söyüncü'yü ben beğeniyorum.Bence defansa katkı sağlar.Alınması gereken futbolculardan bir tanesi ama kaan ayhan da olabilir.
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Kartal'da öncelik Demba Ba'nın
Toplam 4
Yorum
bşk top oynamamış dembaba dan bu sene verim beklemek hayalciliktir.pintiliği bırakın çağ atlamış bjk ye yakışan 1. santrafor alın.negredo 2 olur
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Kartal'da öncelik Demba Ba'nın
Toplam 4
Yorum
md negredo ancak 2. santrafor olabilir.dem baba kumar olur. bjk ye ligte ve şampiyonlar liginde 1. santrafor olacak hazır santrafor gerekir....
Şanlıurfaspor'da çalışmalar tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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