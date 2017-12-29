 Karşıyaka Belediyesi'nden Karşıyaka'ya kamp desteği – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'nden Karşıyaka'ya kamp desteği

    Karşıyaka Belediyesi'nden Karşıyaka'ya kamp desteği

    DEVRE arası hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren 2'nci Lig ekibi Karşıyaka'ya, Karşıyaka Belediye Başkanı 'dan büyük destek geldi. 'nin, yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden Antalya'da kamp yapamaması gündeme gelen yeşil-kırmızılıların masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

    Karşıyaka Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın devre arası kampı Antalya'da yapılacaktır. Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar, 2 Ocak'ta başlayıp 13 Ocak'ta sona erecek olan kampımızın konaklama masraflarını karşılama sözü vermiştir. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:52
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