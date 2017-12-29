Karşıyaka Belediyesi'nden Karşıyaka'ya kamp desteği
DEVRE arası hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sürdüren 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Karşıyaka'ya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'dan büyük destek geldi. Karşıyaka Belediyesi'nin, yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden Antalya'da kamp yapamaması gündeme gelen yeşil-kırmızılıların masraflarını karşılayacağı öğrenildi.
Karşıyaka Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın devre arası kampı Antalya'da yapılacaktır. Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar, 2 Ocak'ta başlayıp 13 Ocak'ta sona erecek olan kampımızın konaklama masraflarını karşılama sözü vermiştir. Kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:52
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
BJK LI yolun açık olsun KRAL
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Cenk için İstanbul'a geldiler!
Toplam 2
Yorum
karakartal16 Güle güle Cenk Tosun şampiyonluklar da vermiş olduğun katkıdan Akhisarspor karşısında şampiyonluk golün için tşk
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Özbek'in listesi belli oldu
Toplam 3
Yorum
ömer alan İnşallah abdurrahim albayrak gelir çünkü en iyisi o bnce
Karşıyaka Belediyesi'nden Karşıyaka'ya kamp desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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