“İşimiz kolay değil”
Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ilk yarının son haftasında karşılaşacakları Gümüşhanespor’un güçlü bir rakip olduğunu belirterek, “İşimiz kolay değil” dedi.
?Gümüşhanespor maçında işlerinin zor olduğunu anlatan Taşdemir, "Rakibimiz iyi bir takım, ligdeki durumlarını son 5 haftadaki seri galibiyetlerle de iyice perçinlediler. Daha önce bir düşüş yaşamışlardı bu düşüşten sonra çıkışa geçtiler. Çıkışta olan ve güçlü bir takımla oynayacağımız bir gerçek ama biz de iyi bir takımız, büyük bir camiayız. Bizim de hedeflerimiz var. Devre arasıyla birlikte biz de adaptasyon sürecimizi tamamen bitirip inşallah daha farklı bir Altay, daha farklı bir takım seyrettirmek istiyoruz. Hedefe gitme yolundaki çalışmalarımıza da hız vereceğiz" dedi.
"Ligin ikinci yarısında tribünlerin de keyif alacağı bir takım sahada olacak" diyen Taşdemir, "Bir hedefimiz var ve hedefimizin doğrultusunda çalışıyoruz.
İnşallah sezon sonunda da bu hedefimize camiamızla beraber ulaşırız. Özlediğimiz o başarı gelecek. Biz buna inanıyoruz. Hep beraber inşallah sevinçli günler yaşayacağız. Taraftarlarımız da biz de o günleri sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Sakatlıkları devam eden Murat Uluç ve İbrahim Öztürk'ün kendileri için çok büyük bir eksiklik olduğunu anlatan Taşdemir, iki kilit oyuncularının eksikliklerini kapatmaya çalıştıklarını söyledi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:47
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Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Toplam 1
Yorum
özgür le guen yazık etti bursa taraftarına şampiyon olmuş 5.büyük takım denmesini isteyen kendi sahasında fb den tir tir titrek bi taktıkle çıktı
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Quaresma out, Lens in
Toplam 7
Yorum
Beşiktaşlı Bayern münihe karşı da orta falan işe yaramaz 2 metre stoperler kafa topu vermez, lensle en azından kontra geniş alanda etki yaratır.
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G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
Gsaray Çok şükür, sevindirici bir haber.
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