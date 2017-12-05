Karşıyaka'ya Abdülhamit şoku
Karşıyaka'da Abdülhamit Yıldız, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Abdülhamit, alacaklarının 1 ay içinde ödenmemesi halinde serbest kalacak.
Karşıyaka'ya 2015-2016 sezonunun 2. yarısında transfer olan 30 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 14 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 16:10
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''Beşiktaş maçında Türkiye'yi sallayacağız!''
Toplam 6
Yorum
gkhgny1907 beşiktaşın gövde gösterisi yapması için gs gibi saedece açık futbolu becerebilen takımları yenmesi gerekiyor.kayseri Fenerbahçe zor onlara
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Değişimin sırrı!
Toplam 7
Yorum
mehmet dua edelimki beşiktaş gidebildiği kadar gitsin şampiyonlar liginde, erken elenirse şampiyonluk falan hayal kendimizi kandırmayalım
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama!
Toplam 4
Yorum
Hashashin [FB] siz kim sportmen olmak kim. Her Fenerbahçe trabzon maçlarında aynı olaylar yeter artık!
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