 Karşıyaka'ya Abdülhamit şoku – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    'ya Abdülhamit şoku

    Karşıyaka'ya Abdülhamit şoku

    'da Abdülhamit Yıldız, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Abdülhamit, alacaklarının 1 ay içinde ödenmemesi halinde serbest kalacak.

    TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'da sağ bek Abdülhamit, alacakları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Peşinatı ödenmeyen deneyimli futbolcunun federasyon kanalıyla kulübe ihtarname yolladığı öğrenilirken, yönetimin 1 ay içinde ödeme yapmaması halinde 30 yaşındaki futbolcunun serbest kalacağı ifade edildi.

    Karşıyaka'ya 2015-2016 sezonunun 2. yarısında transfer olan 30 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 14 karşılaşmada ilk 11'de görev aldı.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:10
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