Amed Sportif’de Akcan umut dolu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de Teknik Direktörü Ahmet Akcan, arzuladıkları mücadeleci ruha ulaşmaya başladıklarını söyledi.
Genç oyunculara değer veren bir anlayışa sahip olduğunu dile getiren Akcan, Keçiörengücü maçında süre alan 2 genç futbolcunun kendisini memnun ettiğini vurguladı. Akcan, "Gençler bu kulübün geleceği, umududur. Onlara her zaman güvenmek lazım. Ben şahsen bunu çok değerli görüyorum. Mahsun ve Yusuf'u Keçiörengücü maçının kritik bölümünde sahaya sürerek öz güven ve cesaret aşılamak istedik. Onlar da bizi mahcup etmediler. Genç oyuncuları kazanmak için cesaretle oynatmak lazım. Bundan sonra da gençlere yer vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:06
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Kartallar takipte
Toplam 1
Yorum
KAPALI ADAM GIBI ADAMDIR BAKI, SEVIYORUZ SENI
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''Taşlar yerine oturuyor''
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Ama sen yine iki gol yedin. Fener sol bekin yanı sıra mutlaka iyi bir kaleci almalı. Yoksa şampiyonluk HAYAL olur.
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Leipzig maçı öncesi Tolgay ve Caner korkusu!
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Yorum
SimSiyah Fabri, Gokhan, Pepe, Tosic, Caner, Medel,Ozi, Atiba (Tolgay), Babel, Q7 (Lens), Negredo Kadro bu olmalı
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