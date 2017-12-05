Amed Sportif’de Akcan umut dolu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de Teknik Direktörü Ahmet Akcan, arzuladıkları mücadeleci ruha ulaşmaya başladıklarını söyledi.

Keçiörengücü galibiyetini değerlendiren Akcan, göreve geldiği günden beri takımın mücadeleci görüntüye gelmesi için çaba gösterdiğine dikkat çekerek bu maçta bunun sinyallerini gördüğünü belirtti. Akcan, "İstediğimiz görüntü buydu. Mücadele eden, pes etmeyen ve bunu sahada fazlasıyla hissettiren takım olmak. Önemli bir rakibe karşı bunu başardık. 10 kişi kaldıktan sonra sıkıntı yaşadık ama oyuncularımız 2-3 kişilik mücadele ederek üstesinden geldi. Tüm oyuncularımı kutluyorum. Hep üstüne koyarak ilerleyeceğiz. Taraftarlarımıza şu sözü veriyorum. Amedspor arzuladıkları ruhla oynayacak ve sezon sonunda bugünkü durumdan çok daha iyi yerde olacak. Bunun adı şampiyonluk mu başka şey mi olur onu zaman gösterecek" dedi.



Genç oyunculara değer veren bir anlayışa sahip olduğunu dile getiren Akcan, Keçiörengücü maçında süre alan 2 genç futbolcunun kendisini memnun ettiğini vurguladı. Akcan, "Gençler bu kulübün geleceği, umududur. Onlara her zaman güvenmek lazım. Ben şahsen bunu çok değerli görüyorum. Mahsun ve Yusuf'u Keçiörengücü maçının kritik bölümünde sahaya sürerek öz güven ve cesaret aşılamak istedik. Onlar da bizi mahcup etmediler. Genç oyuncuları kazanmak için cesaretle oynatmak lazım. Bundan sonra da gençlere yer vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.