Nazilli'de Bahadır dönemi sona erdi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Pendikspor'a 2-0 yenilerek düşme hattına giren Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Mustafa Bahadır ile yollar ayrıldı.
Basın Sözcüsü Özgen Türker yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Mustafa Bahadır'la bugün yaptığımız toplantı sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kan değişikliğine ihtiyacımız vardı. Mustafa Bahadır'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ederiz. En kısa zamanda yeni çalıştırıcımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bahadır, siyah-beyazlılarla çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet elde etti.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:48
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Sıra futbolculara geldi! Önce Belhanda...
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almanci belhandanin yerine birak selcuk inani, sinani koy ondan bin kat iyi oynar.tudor yedek kulubesini de kullanmasini bilmiyo
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
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ayazmen baskan birde bakmisin tudorla mayis gelmis 3-5 sirada lig bitmis kepengler inmis iflas cekilmis sende birakir gidersin ne olacak baba ciflk
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