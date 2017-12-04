 Nazilli'de Bahadır dönemi sona erdi – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Nazilli'de Bahadır dönemi sona erdi

    Nazilli'de Bahadır dönemi sona erdi

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Pendikspor'a 2-0 yenilerek düşme hattına giren 'da Teknik Direktör Mustafa Bahadır ile yollar ayrıldı.

    Basın Sözcüsü Özgen Türker yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Mustafa Bahadır'la bugün yaptığımız toplantı sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kan değişikliğine ihtiyacımız vardı. Mustafa Bahadır'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ederiz. En kısa zamanda yeni çalıştırıcımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bahadır, siyah-beyazlılarla çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet elde etti.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:48
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