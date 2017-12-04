Nazilli'de Bahadır dönemi sona erdi

Basın Sözcüsü Özgen Türker yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör Mustafa Bahadır'la bugün yaptığımız toplantı sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kan değişikliğine ihtiyacımız vardı. Mustafa Bahadır'a bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ederiz. En kısa zamanda yeni çalıştırıcımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bahadır, siyah-beyazlılarla çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 galibiyet elde etti.