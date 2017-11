Karşıyaka nefes aldı

Geçen sezon 5 Şubat'ta Kayseri Erciyesspor'u 6-0 mağlup ettikten sonra 7, bu sezon da 6 olmak üzere son 13 deplasman maçında 3 puan yüzü göremeyen Karşıyaka, tam 294 gün sonra İzmir'e zaferle döndü. Gurbetteki kötü gidişini sonlandıran yeşil-kırmızılılar, aynı zamanda rakiplerinin takılmasıyla son sıradan kurtulup, 16'ncı basamağa yükseldi. Ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Silivrispor, Kahramanmaraşspor ve Nazilli Belediyespor'un rakiplerine yenilmesiyle Karşıyaka haftayı kârlı kapattı.



Bu sezon ilk kez bir müsabakada 3'ten fazla gol atan Karşıyaka'da 2'şer gol kaydeden iki isimden Can Erdem gol sayısını 7'ye çıkarırken, Mahmut 4 gole ulaştı. Ali Say ise bu sezon 3'üncü gol sevincini yaşadı. Nazilli Belediyespor ve Altay yenilgilerinin ardından Karagümrük'te kazanarak büyük moral kazandıklarını söyleyen teknik direktör Halim Okta, "Üst üste şanssız mağlubiyetler aldık. Bu kez bol gollü, üstelik deplasmanda alınan galibiyet bize çok iyi geldi. Son sıradan kurtulmuş olmak da moralimizi düzeltti. Özgüvenimiz ve motivasyonumuz arttı. Hedefimiz en kısa sürede düşme potasının üzerine çıkabilmek. Oyun tempomuzu yükseltmeli ve bireysel hataları azaltmalıyız. Basit goller yemeyi engellemeliyiz. Oyun anlamında her hafta ileriye doğru gelişiyoruz" dedi. Karşıyaka ve Karagümrük taraftarı arasındaki dostluğa da değinen Okta, "Ben çok uzun süredir futbolun içindeyim. İlk kez böyle bir şey gördüm, çok keyifliydi. İmrenilecek, herkese örnek olması gereken bir atmosfer vardı. Umarım tüm maçlar böyle centilmence geçer" diye konuştu.