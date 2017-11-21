Menemen Belediyespor işi sıkı tutacak
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor'u sahasında 3-0 yenip zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya sıkı yönetim ilan etti.
Bu hafta Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Deplasmanda son 4 maçımızı kazanamadık. Gereksiz puanlar kaybettik. İlk yarının bitimine 4 maç kaldı. Bu sürede tüm futbolcularım en iyi şekilde mücadelelerini gösterecek, kimse futboldan başka bir şey düşünmeyecek. En iyi şekilde müsabakalara konsantre olmalıyız. Tek amacımız grupta 17 haftalık ilk yarının sonunda liderlik koltuğuna oturmak" ifadelerini kullandı.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:33
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Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Toplam 3
Yorum
arsen l. Bu sene GS yi BJK ye rakip yapmaya çalıştılar.5 hafta önce balon patlayacak ve ilk yarı bitmeden Tudor kovulacak demiştim.Az kaldı.
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Rakiplere gönderme: Biz kibirli değiliz
Toplam 3
Yorum
ephe niye kızıyorsun ki, yanlış mı söylemiş, gs o zaman kupaları aldığı dönmede iyi yönetilseydi şampiyonlar ligi kupasını bile alabilirdi
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N’Doye baba
Toplam 4
Yorum
Mustafa YILMAZ N'doye aslında top kontrolü verdiği paslar mükemmel forvet değilde başka bir mevki olmuş olsaydı acaba bu kadar eleştiri alır mıydı?
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