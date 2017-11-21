 Menemen Belediyespor işi sıkı tutacak – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    işi sıkı tutacak

    Menemen Belediyespor işi sıkı tutacak

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor'u sahasında 3-0 yenip zirve yarışında yeniden iddialı konuma gelen 'da teknik direktör Suat Kaya sıkı yönetim ilan etti.

    Bu hafta Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Deplasmanda son 4 maçımızı kazanamadık. Gereksiz puanlar kaybettik. İlk yarının bitimine 4 maç kaldı. Bu sürede tüm futbolcularım en iyi şekilde mücadelelerini gösterecek, kimse futboldan başka bir şey düşünmeyecek. En iyi şekilde müsabakalara konsantre olmalıyız. Tek amacımız grupta 17 haftalık ilk yarının sonunda liderlik koltuğuna oturmak" ifadelerini kullandı.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:33
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