Nazilli Belediyespor'da gol sıkıntısı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bugsaşspor'a deplasmanda 2-0 kaybederek Karşıyaka zaferinden sonra galibiyet serisi başlatamayan Nazilli Belediyespor, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor.
Geride kalan 13 haftada fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Nazilli, grupta düşme hattındaki Silivrispor ile birlikte en az üreten takım oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 1'in üzerinde gol atamayan Nazilli Belediyespor, deplasmanda da hiç galip gelemedi. Dış sahada 7 maça çıkıp sadece 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 5 kez yenildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Ege ekibi, bu istatistikleriyle camiasını ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:11
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Oğuzhan'a 14.5 milyon €
Toplam 5
Yorum
1903 Formasini amirsiniz o rakama.
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Koltuğu sallanıyor... İşte Tudor'un kader maçı
Toplam 30
Yorum
hannoverli tudor 2 senedir türkiyedesin, mac sonrasi cikip skoru sadece adebayora bagliyorsan basaksehiri tanimamissin ve rakibi kücümsemissin.
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Koltuğu sallanıyor... İşte Tudor'un kader maçı
Toplam 30
Yorum
sipahi tudorla olmayacağını anlamak için beşiktaştan da 5 yemek lazım herhalde tepki tudordan yönetime dönerse o zaman çok geç olabilir.
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