 Nazilli Belediyespor'da gol sıkıntısı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da gol sıkıntısı

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'da gol sıkıntısı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bugsaşspor'a deplasmanda 2-0 kaybederek Karşıyaka zaferinden sonra galibiyet serisi başlatamayan , bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor.

    Geride kalan 13 haftada fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Nazilli, grupta düşme hattındaki Silivrispor ile birlikte en az üreten takım oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 1'in üzerinde gol atamayan , deplasmanda da hiç galip gelemedi. Dış sahada 7 maça çıkıp sadece 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 5 kez yenildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Ege ekibi, bu istatistikleriyle camiasını ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:11
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