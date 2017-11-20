Geride kalan 13 haftada fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Nazilli, grupta düşme hattındaki Silivrispor ile birlikte en az üreten takım oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 1'in üzerinde gol atamayan Nazilli Belediyespor, deplasmanda da hiç galip gelemedi. Dış sahada 7 maça çıkıp sadece 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 5 kez yenildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Ege ekibi, bu istatistikleriyle camiasını ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.