Sivas Belediyespor kalesini gole kapattı

Geride kalan 12 haftalık periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 25 puan toplayan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde 5. sırada yer alıyor. Bu süreçte rakip fileleri 17 kez havalandıran Sivas Belediyespor, kalesinde sadece 5 gol gördü. Sivas temsilcisi böylece, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında mücadele eden toplam 126 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.

TFF 1. Lig'de Gazişehir Gaziantep, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hatayspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Manisa Büyükşehir Belediyespor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği de geride kalan haftalarda kalelerinde 6 gol gördü.

Sivas Belediyespor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor bir ligde ve grupta mücadele ettiklerini söyledi.

Bütçesi çok büyük ve ciddi hedeflerle yola çıkan takımlara karşı oyuncularının iyi mücadele sergilediğini belirten Bozkurt, iyi oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını ifade etti.

Ligin az gol yiyen takımı olmalarının kendileri açısından önemine dikkati çeken Bozkurt, "Az gol yiyip bulduğumuz pozisyonları değerlendirince sahadan galibiyetle ayrılıyoruz. Gidişat iyi ama çok büyük konuşmak için çok erken. Bu lig daha çok şeyler götürür, o yüzden biz sadece önümüzdeki maça bakıyoruz." dedi.

- "Şampiyonluk çok zor değil"

Bozkurt, az gol yemek için çok çaba sarf etmediklerini dile getirerek, şunları aktardı:

"Topun daha çok bizde kalmasını istiyoruz, öyle bir oyun anlayışımız var. Hücumu ve savunmayı bütün olarak yapmak istiyoruz. Az gol yemeyi kaleciye veya tamamen savunma oyuncularına bağlamak yanlış, bütün takıma bağlamak doğru olur. Takım halinde savunma yapıyoruz, takım önde eksildiği zaman da o zaman devreye savunma oyuncularımız giriyor. Savunma oyuncularımızda sıkıntı yaşadığımızda da kalecimiz devreye giriyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

Sezon başında TFF 1. Lig hedefini konuşmanın çok doğru olmadığını, hedeflerin bazen ligdeki gidişata göre konulabildiğine işaret eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Biz play-off'u hedeflemiştik. Şu anda o noktanın içerisindeyiz ama tabii ki şampiyonluk çok zor değil. Ligdeki puanlar birbirine yakın, ilk yarıyı bitirdiğimizde konumu görmek çok önemli. Ondan sonra hedefi daha net konuşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Sıralamaya bakıldığında liderle aramızda 4 puan var, arada 3 takım var. Şampiyonluğu şu anki durumda biz de kovalıyoruz ama devre arası net olarak hedef koymak daha doğru olur diye düşünüyorum."

- "Hedefimiz üst lige çıkmak"

Kaleci Serkan Demirol ise yeşil-beyazlı formayı 4 yıldır giydiğini, Sivas Belediyespor'un 3. Lig'de şampiyonluk yaşadığı sezonda da başarılı bir performans yakaladıklarını anımsattı.

Şampiyonluk sevincini yaşadığı sezondan 8 arkadaşının halen aynı kadroda yer aldığını belirten Serkan, "Kaleci bir futbol takımı için çok önemlidir. Benim de kurtardığım maçlar muhakkak olmuştur ama en önemlisi takım halinde savunmayı iyi yapmamız. Her şeyden önce nasıl oynayacağımızı biliyoruz, birbirimizi tanıyoruz ve bu da sahaya olumlu yansıyor." dedi.

Mütevazı bir kadroya sahip olduklarını ve kendilerine göre hedefler belirlediklerini dile getiren Serkan, şunları aktardı:

"Önümüzdeki 5 haftayı iyi değerlendirdiğimiz takdirde devre arasına birinci veya ikinci girebiliriz. Tabii ki bunlar kağıt üzerindeki hesaplar ama sahada ne olur ne biter bilemiyoruz. Sahada mücadele eden kazanıyor ve biz de bu mücadeleyi vereceğiz. Önümüze maç maç bakmak istiyoruz. Hedefimiz tabii ki üst lige çıkmak."