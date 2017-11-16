 Başkan Alıcık’tan futbolculara tatlı sürpriz – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
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    16 Kasım 2017, Perşembe
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    Başkan Alıcık’tan futbolculara tatlı sürpriz

    Başkan Alıcık’tan futbolculara tatlı sürpriz

    Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ligin 13’üncü haftasında Bugsaşspor ile karşılaşacak olan Nazilli Belediyespor oyuncularına baklava sürprizi yaparak başarılar diledi.

    Nazilli Belediye ve Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, deplasmanda oynanacak olan Bugsaşspor maçı hazırlıklarına başlayan futbolculara baklava ile sürpriz yaparak moral depoladı.

    Geçtiğimiz hafta oynanan Karşıyaka karşılaşmasında gösterdikleri performans ve alınan 3 puan için teşekkür eden Başkan Alıcık, "Karşıyaka maçında aldığımız galibiyet takımımızın çıkışı olacak. Nazilli Belediyespor'a olan güvenim tam. Futbolcu kardeşlerimize Bugsaşspor karşılaması için başarılar diliyorum" dedi.
    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:49
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