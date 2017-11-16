Başkan Alıcık’tan futbolculara tatlı sürpriz
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ligin 13’üncü haftasında Bugsaşspor ile karşılaşacak olan Nazilli Belediyespor oyuncularına baklava sürprizi yaparak başarılar diledi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Karşıyaka karşılaşmasında gösterdikleri performans ve alınan 3 puan için teşekkür eden Başkan Alıcık, "Karşıyaka maçında aldığımız galibiyet takımımızın çıkışı olacak. Nazilli Belediyespor'a olan güvenim tam. Futbolcu kardeşlerimize Bugsaşspor karşılaması için başarılar diliyorum" dedi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:49
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Fener'den Oğuzhan bombası!
Toplam 22
Yorum
Haydar Sırf bu yüzden BJK Oğuzhan sız oynama formülleri arıyor. Bulamayıp puan kaybedince mecburen kullanıyorlar. Söke söke alacaklar.
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‘Paşa keyfi bilir’
Toplam 3
Yorum
GERCEK FENERLİ RVP SKATLANMIŞTIR SAKATLIĞI GEÇTİKDEN SONRA FENERBAHÇEYİ ŞAMPİYON YAPACAKTIR.
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Savaşan Hollandalı
Toplam 5
Yorum
fenerli forma bulamayan adamı fener ne yapacak
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