 Nazilli Belediyespor'da galibiyet serisi başlayacak – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    'da galibiyet serisi başlayacak

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'da galibiyet serisi başlayacak

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka'yı evinde 1-0 yenerek düşme potasından çıkan 'da teknik direktör , gelecek için iddialı konuştu.

    İlk maçında galibiyet elde eden Bahadır, "10 maç sonra kazanmamız özgüvenimizi yerine getirdi. 1 hafta içinde yaptığımız çalışmaların karşılığını sahada aldık. Elbet yalnız bir maç kazandık diye her şey güllük gülistanlık olamaz. Bu daha başlangıç. İyi yerlere geleceğiz ama çok çalışmamız lazım" dedi. Uzatma dakikalarında gelen golün kendilerini çok sevindirdiğini belirten Başkan Erdoğan Eker ise "Hep 90'ıncı dakikada biz yenilecek değiliz. Bu sefer şeytanın bacağını kırdık" yorumunu yaptı.

    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:52
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