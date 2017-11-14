Nazilli Belediyespor'da galibiyet serisi başlayacak
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka'yı evinde 1-0 yenerek düşme potasından çıkan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Bahadır, gelecek için iddialı konuştu.
İlk maçında galibiyet elde eden Bahadır, "10 maç sonra kazanmamız özgüvenimizi yerine getirdi. 1 hafta içinde yaptığımız çalışmaların karşılığını sahada aldık. Elbet yalnız bir maç kazandık diye her şey güllük gülistanlık olamaz. Bu daha başlangıç. İyi yerlere geleceğiz ama çok çalışmamız lazım" dedi. Uzatma dakikalarında gelen golün kendilerini çok sevindirdiğini belirten Başkan Erdoğan Eker ise "Hep 90'ıncı dakikada biz yenilecek değiliz. Bu sefer şeytanın bacağını kırdık" yorumunu yaptı.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:52
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Elmas'a koruma
Toplam 4
Yorum
işte feneri tek başına sırtlayacak aziz ve aykutumu kurtaracak yeğane eşşiz elmasımız hadi tüm umutlar sende artık.
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Ekici'ye 'vur' emri!
Toplam 5
Yorum
aykut sakat olan neredeyse 1 yıldır top oynamayan m ekiciye kaldıysa işi çok zor iki hafta sonra TEKRAR istifa eder.
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Ülkesine konuştu! Maicon'dan çarpıcı sözler
Toplam 2
Yorum
Adam GİBİ ADAM
Nazilli Belediyespor'da galibiyet serisi başlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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