İlk maçında galibiyet elde eden Bahadır, "10 maç sonra kazanmamız özgüvenimizi yerine getirdi. 1 hafta içinde yaptığımız çalışmaların karşılığını sahada aldık. Elbet yalnız bir maç kazandık diye her şey güllük gülistanlık olamaz. Bu daha başlangıç. İyi yerlere geleceğiz ama çok çalışmamız lazım" dedi. Uzatma dakikalarında gelen golün kendilerini çok sevindirdiğini belirten Başkan Erdoğan Eker ise "Hep 90'ıncı dakikada biz yenilecek değiliz. Bu sefer şeytanın bacağını kırdık" yorumunu yaptı.