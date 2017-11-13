Gümüşhanespor’dan kınama
TFF 2.lig, Beyaz grubun lideri Gümüşhanespor, Artvin Hopa da oynanan Artvin Hopaspor-Kelkit Hürriyetspor müsabakasında yaşanan futbol terörünü kınayan bir açıklama yayımladı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:12
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Ruh geri gelecek
Toplam 1
Yorum
Gslı Bu adam gözümüzün içine baka baka bizimle dalga geçiyor..İtalyada başka romenyada başka bizde başka konuşuyor..Ruhsuz seni..O ruh sende yok.
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Gözler Barça'da
Toplam 3
Yorum
ismini vermek istemeyen okuyucu gelmeeeeee lütfeeeen gelmeeeee
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 4
Yorum
shiqptar seçim için yine yanlış transferler yolda kasayı iyice boşaltıp kulubü borçlandırıyor yönetim..
Gümüşhanespor’dan kınama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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