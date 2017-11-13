 Gümüşhanespor’dan kınama – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    ’dan kınama

    <a href="/index/gumushanespor?id=00fae1b5-40b3-4331-a74d-51463bad651b" class="" rel="tag">Gümüşhanespor</a>’dan kınama

    TFF 2.lig, Beyaz grubun lideri , Artvin Hopa da oynanan Artvin Hopaspor-Kelkit Hürriyetspor müsabakasında yaşanan futbol terörünü kınayan bir açıklama yayımladı.

    Kulüp yönetimi yayımladığı açıklamayla Kelkit Hürriyetspor başkanına, yöneticilerine ve taraftarlarına yapılanlar ve hem taraftarlığa hem de ev sahipliğine sığmayan ve asla Hopa insanıyla bağdaştırılamayacak olaylara sebep olanların bir avuç taraftar kılıklı kişiler olduğunu ifade ederek, "Bu durumu esefle kınıyor, Kelkit Hürriyetspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. kulübü olarak daima yanınızdayız" denildi.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:12
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