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Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu yaşamını yitirdi

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takım kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu, Hatay'da yaşadığı evde enkaz altında kalması sonucu hayatını kaybetti.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 09:56
Hentbol Milli Takım Kaptanı Cemal Kütahya ve oğlu yaşamını yitirdi

Türkiye'yi derin üzüntüye boğan depremler sonrasında Hatay Antakya'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı Kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Hentbol Takımı kaptanımız olarak ülkemizi en üst seviyede temsil eden ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen merhum Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'ya Allah'tan rahmet, kederli yakınları ve hentbol camiasına başsağlığı dileriz.

Merhum Cemal Kütahya'nın aynı enkazda bulunan ve sağ olarak kurtarılmalarını dilediğimiz dört aylık hamile eşi Pelin Kütahya ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'ya henüz ulaşılamadı" denildi.

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