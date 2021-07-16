Rakipsiz Mamak

Hentboldatarih yazan kulüp: Yeni Mamak Gençlik ve Spor Kulübü... İki yıl içinde 2. Lig'den Süper Lig'e adını yazdıran Başkent ekibi, başarısıyla tarihi geçti. Gelecek yıllar öncesi de plan ve projeleriyle örnek takım olan Yeni Mamak Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2019-20 sezonunda 2. Lig'de oynadığı 8 maçın 7'sini kazanıp, 1 beraberlikle adını 1. Lig'e yazdırdı. 2020-2021'de de 15 takımın Süper Lig'e yükselmek için mücade ettiği 1. Lig'de 28 maça çıkan Ankara ekibi, bu karşılaşmaların 23'ünü kazandı, 4 yenilgi, 1 de beraberlik aldı. 47 puan ve bin 1 golle sezonu ikinci tamamlayan Yeni Mamak, 2021-22'de de Süper Lig'de sahne almaya hak kazandı.