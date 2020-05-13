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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hentbol da sonlandırıldı

Hentbol da sonlandırıldı

'de önceki gün ve voleybol liglerinin sonlandırılmasının ardından hentbolun da durumu belli oldu. Başkanı , hentbol liglerinin tescil edildiğini, şampiyon takım ve küme düşme olmayacağını söyledi.

'de önceki gün ve voleybol liglerinin sonlandırılmasının ardından hentbolun da durumu belli oldu. Başkanı , hentbol liglerinin tescil edildiğini, şampiyon takım ve küme düşme olmayacağını söyledi.
  1. 13.5.2020
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