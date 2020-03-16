Göztepe hentbolda küme düştü
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Göztepe bitime 1 hafta kala küme düştü.
MYK Hentbol Spor Kulübü'ne evinde 29-27 yenilen "Uçan Adamlar" lakaplı sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezona düşük bütçeyle başlayan ve genç hentbolcularla yola devam eden sarı-kırmızılılar 15 maçta 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana yarışan Göztepe, 3 sezon üst üste Türkiye'yi Challenge Cup'ta da temsil etmişti.
- 16.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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