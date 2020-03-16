Göztepe hentbolda küme düştü - Son dakika Hentbol haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Hentbol Göztepe hentbolda küme düştü

hentbolda küme düştü

Göztepe hentbolda küme düştü

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden bitime 1 hafta kala küme düştü.

MYK Hentbol Spor Kulübü'ne evinde 29-27 yenilen "" lakaplı sarı-kırmızılı ekip, 5 yıldır mücadele ettiği 'e veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sezona düşük bütçeyle başlayan ve genç hentbolcularla yola devam eden sarı-kırmızılılar 15 maçta 3 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti. Süper Lig'de 2015-2016 sezonundan bu yana yarışan , 3 sezon üst üste 'yi 'ta da temsil etmişti.

  1. 16.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe hentbolda küme düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN