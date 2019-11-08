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08 Kasım 2019, Cuma
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Antrenmana maskeyle çıktılar

Antrenmana maskeyle çıktılar

Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden CIP Travel Erkek Hentbol takımı, lösemi hastası çocukların farkındalığı için antrenmana maske ile çıktı.

2-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Lösemili Çocuklar Haftası etkinliklerine katkı koymak için teknik ekip ve tüm sporcular çalışmaya maske ile çıktı. Antrenmanın bir bölümünü de maske ile yapan hentbol takımı, yanlarında olduklarını söylediler. CIP Travel Antalyaspor Başantrenörü Fatih Işık da geçtiğimiz hafta ile oynadıkları ve 29-21 kazandıkları karşılaşma ile bu hafta karşılaşacakları maçını değerlendirdi. Işık, lige 1 ay süren bir ara verildiğini ve bu tür maçların zor olduğunu vurgulayarak, "Rakibimiz, mücadeleyi bırakmayan, saldıran, genç bir ekip. Mücadelenin ilk bölümleri ve ilk yarısı zorlu geçse de devreyi 3 farklı önde tamamladık. İkinci yarıda oyuncularımızın deneyimini kullanıp savunmadaki sertliği artırarak farkı yakaladık. 15 oyuncumuzu rotasyonda kullanma şansı da bulduğumuz karşılaşmayı 29-21 kazandık" dedi.

"TARAFTARLARA İHTİYACIMIZ VAR "
Bu hafta Rize Güneysu takımını konuk edeceklerini hatırlatan Işık, "Rakibimiz ligde oynadığı ilk 4 maçı kaybetti ama ligin güçlü ekipleriyle oynadı. Aslında ligi ilk 4 içinde bitirmeye aday ekiplerden biri ile oynayacağız. Biz bu maçta maksimum ciddiyet ve disiplinle oynamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hafta içindeki antrenmanlarımızla maça hazır hale geldik. Kendi seyircimiz önünde kazanıp galibiyet serisi oluşturmak istiyoruz. Taraftarlarımızı bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz. Biz Antalyasporuz. Taraftarımızın gücüne ve sesine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
CIP Travel Antalyaspor - Güneysu karşılaşması 10 Kasım Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.

  1. 08.11.2019
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