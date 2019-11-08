Antrenmana maskeyle çıktılar
Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol takımı, lösemi hastası çocukların farkındalığı için antrenmana maske ile çıktı.
"TARAFTARLARA İHTİYACIMIZ VAR "
Bu hafta Rize Güneysu takımını konuk edeceklerini hatırlatan Işık, "Rakibimiz ligde oynadığı ilk 4 maçı kaybetti ama ligin güçlü ekipleriyle oynadı. Aslında ligi ilk 4 içinde bitirmeye aday ekiplerden biri ile oynayacağız. Biz bu maçta maksimum ciddiyet ve disiplinle oynamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hafta içindeki antrenmanlarımızla maça hazır hale geldik. Kendi seyircimiz önünde kazanıp galibiyet serisi oluşturmak istiyoruz. Taraftarlarımızı bizlerle birlikte olmaya çağırıyoruz. Biz Antalyasporuz. Taraftarımızın gücüne ve sesine çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
CIP Travel Antalyaspor - Güneysu karşılaşması 10 Kasım Pazar günü Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak.
- 08.11.2019
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Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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Real Madrid'in eski yıldızı Galatasaray'ı eleştirdi: Çok kötü bir takım
Toplam 2
Yorum
BİR DE ANTREMAN YAPMADAN MAÇLARA ÇIKTI GS LI OYUNC GS BU SENE TRANSFER YAPMADI. KAPI DIŞARI EDİLMİŞ TOPÇULARI SOKAKTAN TOPLAYIP GS TAKIMINA KOYDULAR. SONUÇTA GÖRÜLÜYOR İŞTE.
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