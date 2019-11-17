Hentbol: Toplu sonuç
Erkekler Süper Lig'de 6. hafta maçları yapıldı, Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında 1 maç oynandı.
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 6. hafta müsabakaları yapılırken, Kadınlar Süper Lig'de 7. haftaya tek maçla devam edildi.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
Güneysu-Göztepe: 26-27
Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor: 20-20
Spor Toto-Beşiktaş Aygaz: 30-29
MYK Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-27
KADINLAR SÜPER LİG
Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 21-20
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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