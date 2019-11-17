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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Hentbol: Toplu sonuç

Hentbol: Toplu sonuç

Erkekler 'de 6. hafta maçları yapıldı, Lig'in 7. haftasında 1 maç oynandı.

Hentbolda Erkekler 'de 6. hafta müsabakaları yapılırken, Lig'de 7. haftaya tek maçla devam edildi.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

Güneysu-Göztepe: 26-27

Nilüfer Belediyespor-CIP Travel : 20-20

Spor Toto-Beşiktaş Aygaz: 30-29

MYK Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-27

KADINLAR SÜPER LİG

Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 21-20

  1. 18.11.2019
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