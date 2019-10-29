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29 Ekim 2019, Salı
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Bir skandal da 'dan! Asker selamı...

Bir skandal da Yunanistan'dan! Asker selamı...

Hentbol A 'mızın iki oyuncusu Durmuş Ali Tınkır ve 'la ilgili 'da oynadıkları Olympiacos ve kulüplerinden skandal karar!

Asker selamı verdiği için futbolda Türk futbolculara yapılan skandal uygulamalar diğer branşlara da sıçradı.

2 liginde St. Pauli takımından asker selamı verdiği için gönderilen ve 'in transfer ettiği Enver Cenk Şahin'den sonra benzer bir sorunu bu kez 'da forma giyen Türk hentbolcular yaşıyor.

2021 Hentbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4.Grupta ve Estonya ile mücadele eden A Milli Takım'ımızın oyuncular ve teknik kadro, grubu lider bitirdiği Belçika maçının ardından basın mensuplarına dönerek asker selamı vermişlerdi.

Asker selamı veren ve Yunanistan'da 'ta forma giyen Durmuş Ali Tınkır ile 'da oynayan ile ilgili iki skandal karar alındı!

Olympiakos, sağ oyun kurucusu Durmuş Ali Tınkır'ın takımdan gönderildiğini resmi internet sitesinden duyururken, AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul ise kadro dışı bırakıldı.

  1. 30.10.2019
  2. Güncelleme: 30.10.2019 00:15
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