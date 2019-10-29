Bir skandal da Yunanistan'dan! Asker selamı...
Hentbol A Milli Takımı'mızın iki oyuncusu Durmuş Ali Tınkır ve Yunus Özmusul'la ilgili Yunanistan'da oynadıkları Olympiacos ve AEK kulüplerinden skandal karar!
Asker selamı verdiği için futbolda Türk futbolculara yapılan skandal uygulamalar diğer branşlara da sıçradı.
Almanya Bundesliga 2 liginde St. Pauli takımından asker selamı verdiği için gönderilen ve Başakşehir'in transfer ettiği Enver Cenk Şahin'den sonra benzer bir sorunu bu kez Yunanistan'da forma giyen Türk hentbolcular yaşıyor.
2021 Hentbol Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4.Grupta Belçika ve Estonya ile mücadele eden A Milli Takım'ımızın oyuncular ve teknik kadro, grubu lider bitirdiği Belçika maçının ardından basın mensuplarına dönerek asker selamı vermişlerdi.
Asker selamı veren ve Yunanistan'da Olympiakos'ta forma giyen Durmuş Ali Tınkır ile AEK'da oynayan Yunus Özmusul ile ilgili iki skandal karar alındı!
Olympiakos, sağ oyun kurucusu Durmuş Ali Tınkır'ın takımdan gönderildiğini resmi internet sitesinden duyururken, AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul ise kadro dışı bırakıldı.
- 30.10.2019
- Güncelleme: 30.10.2019 00:15
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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Maç öncesi gergin anlar! Fatih Terim ve Abdullah Avcı...
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sami avcı iyi yapmış
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Ayaklanma vakti
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Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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