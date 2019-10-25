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25 Ekim 2019, Cuma
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Vurduğunuz gol olsun

Vurduğunuz gol olsun

'da düzenlenecek 'nın 4. Grup karşılaşmaları bugün 'de başlayacak.

Mısır'da düzenlenecek 'nın 4. Grup karşılaşmaları bugün 'de başlayacak. , TRT Spor 2'den yayınlanacak maçta saat 19.00'da Estonya'yla karşılaşacak. Grupta diğer rakibimiz ise
  1. 25.10.2019
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