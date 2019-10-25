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25 Ekim 2019, Cuma
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ilk sınavını Estonya karşısında verecek

Milli takım ilk sınavını Estonya karşısında verecek

A Takımı elemeleri 4. grup eleme maçlarındaki ilk sınavını bu akşam Estonya karşısında verecek.

elemeleri maçları Eskişehir'in ev sahipliğinde Porsuk Spor Salonunda oynanacak. A takımı ilk önemli sınavını ise akşam saat 19.00'da Estonya karşısında verecek. Yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasında 'yı 24-23'lük skorla, ikinci maçında ise 30-28'lik skorla deviren milliler, Kuzey Makedonya'ya ise 26-23'lük skorla mağlup olmuştu. Hazırlık karşılaşmalarında umut veren bir oyun sergileyen A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri 4. grup eleme ilk maçında da Estonya'yı mağlup etmek istiyor. Grupta ikinci maç Estonya- arasında oynanacakken, A son maçında ise Belçika ile karşılaşarak gruptan çıkma mücadelesi verecek.
  1. 25.10.2019
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