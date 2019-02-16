Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
16 Şubat 2019, Cumartesi
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Hentbolda Erkekler ile Kadınlar Süper Lig'de beş maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

ERKEKLER SÜPER LİG

Mogaz-Maliye Piyango: 42-29

KADINLAR SÜPER LİG

Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-31

Aksaray Belediyespor-Yalıkavakspor: 33-36

Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-25

Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 36-23

  1. 16.2.2019 22:24
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