Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'de beş maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
Beşiktaş Mogaz-Maliye Piyango: 42-29
KADINLAR SÜPER LİG
Samsun Gençlik-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 25-31
Aksaray Belediyespor-Yalıkavakspor: 33-36
Muratpaşa Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-25
Kastamonu Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 36-23
- 16.2.2019 22:24
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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