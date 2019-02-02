Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye hentbol liglerinde toplu sonuçlar

Hentbolda Kadınlar 'de 13. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 3 maçla başladı.

Bugün oynanan maçlarda sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor-Polatlı Belediyespor: 29-25

Muratpaşa Belediyespor-Samsun Gençlik: 34-21

Belediyespor-Yalıkavakspor: 44-29

  1. 2.2.2019 18:45
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