Rakip Sporting – Fotomaç – 24 Kasım 2018
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Rakip Sporting

    Rakip Sporting
    Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 9. haftasında bugün deplasmada Portekiz temsilcisi Sporting'le karşılaşacak. Pavilhao Joao Rocha Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 'de yaptığı maçı 33-27 kaybetmişti.
    1. 24.11.2018
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