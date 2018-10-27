Hentbolda milli heyecan

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Portekizli hakem çifti Ivan Cacador-Eurico Nicolau görev yapacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında hafta içinde deplasmanda Makedonya'ya 31-27 yenildi. İzlanda ise sahasında Yunanistan'ı 35-21 mağlup etti.

Gruptaki diğer maçta Yunanistan, yarın Makedonya'yı ağırlayacak.

İsveç, Avusturya ve Norveç'in10-26 Ocak 2020 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası, ilk kez 24 takımlı oynanacak. Ev sahibi ülkeler İsveç, Avusturya ve Norveç ile 2018 Avrupa Hentbol Şampiyonası şampiyonu İspanya organizasyona doğrudan katılacak. Sekiz eleme grubundan ilk 2 sırayı alan 16 takımla, gruplarında en iyi üçüncü olan 4 takım da şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.