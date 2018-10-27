Hentbolda milli heyecan – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Hentbolda milli heyecan

    Hentbolda milli heyecan

    A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında yarın 'da 'yı konuk edecek.

    Hentbol Federasyonu (THF) Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Portekizli hakem çifti Ivan Cacador-Eurico Nicolau görev yapacak.

    Türkiye, gruptaki ilk maçında hafta içinde deplasmanda Makedonya'ya 31-27 yenildi. ise sahasında 'ı 35-21 mağlup etti.

    Gruptaki diğer maçta Yunanistan, yarın Makedonya'yı ağırlayacak.

    , ve Norveç'in10-26 Ocak 2020 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2020 , ilk kez 24 takımlı oynanacak. Ev sahibi ülkeler İsveç, Avusturya ve Norveç ile 2018 Avrupa Hentbol Şampiyonası şampiyonu organizasyona doğrudan katılacak. Sekiz eleme grubundan ilk 2 sırayı alan 16 takımla, gruplarında en iyi üçüncü olan 4 takım da şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

    1. 27.10.2018 10:19
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