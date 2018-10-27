Hentbolda milli heyecan
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında yarın Ankara'da İzlanda'yı konuk edecek.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Portekizli hakem çifti Ivan Cacador-Eurico Nicolau görev yapacak.
Türkiye, gruptaki ilk maçında hafta içinde deplasmanda Makedonya'ya 31-27 yenildi. İzlanda ise sahasında Yunanistan'ı 35-21 mağlup etti.
Gruptaki diğer maçta Yunanistan, yarın Makedonya'yı ağırlayacak.
İsveç, Avusturya ve Norveç'in10-26 Ocak 2020 tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası, ilk kez 24 takımlı oynanacak. Ev sahibi ülkeler İsveç, Avusturya ve Norveç ile 2018 Avrupa Hentbol Şampiyonası şampiyonu İspanya organizasyona doğrudan katılacak. Sekiz eleme grubundan ilk 2 sırayı alan 16 takımla, gruplarında en iyi üçüncü olan 4 takım da şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.
- 27.10.2018 10:19
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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