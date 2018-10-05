Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

16.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

7 Ekim Pazar:

13.00 1955 Batman Belediyespor-MYK Hentbol (Batman 19 Mayıs)

14.30 Beykoz Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

9 Ekim Salı:

19.00 Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor (Süleyman Seba)