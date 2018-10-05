Hentbol'da 3.hafta başlıyor
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    Hentbol'da 3.hafta başlıyor

    Hentbol'da 3.hafta başlıyor

    Lige 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek

    Hentbol Erkekler 'de 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    15.00 Nilüfer Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

    16.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

    7 Ekim Pazar:

    13.00 1955 Belediyespor-MYK Hentbol (Batman 19 Mayıs)

    14.30 Beykoz Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

    9 Ekim Salı:

    19.00 Mogaz-Antalyaspor ()

    1. 5.10.2018 11:42
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