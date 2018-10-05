Hentbol'da 3.hafta başlıyor
Lige 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
16.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
7 Ekim Pazar:
13.00 1955 Batman Belediyespor-MYK Hentbol (Batman 19 Mayıs)
14.30 Beykoz Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
9 Ekim Salı:
19.00 Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor (Süleyman Seba)
- 5.10.2018 11:42
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
Hentbol'da 3.hafta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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