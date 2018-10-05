G.Sarayda kazan kaynıyor! Fatih Terim 3 ismi sildi...

G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim 3 ismi sildi...
TERİM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe karşısında gördüğü kırmızı kartla derbide takımını eksik bırakan Belhanda, aynı sezon içerisindeki Antalyaspor maçında da gereksiz yere oyundan atılmıştı. Faslı oyuncu, bu sezon da Galatasaray'ın 4-0 yenildiği Trabzonspor maçında sorumsuzluklarına devam etti ve zorlu mücadelenin 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 3 maç ceza alan Younes, Kasımpaşa, Akhisar ve BB Erzurum maçlarında oynamadı. Fatih Terim mücadele sonrasında yaptığı açıklamada Belhanda'yı işaret ederek 'anlatsın bakalım' diyerek tepki göstermişti.
DEVRE ARASINDA GÖNDERİLECEK
Belhanda, umursamaz tavırlarına Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında oynadığı Porto karşılaşmasında da devam etti. Sahada kaldığı süre boyunca bir tane olumlu harekete imza atamayan 28 yaşındaki oyuncunun, 1-0 kaybedilen maçın ardından rakip takım formasını sırtına geçirip gülmesi bardağı taşıran son damla oldu. Camiada büyük tepki çeken bu hareketin ardından yönetim de harekete geçti… Faslı yıldız, devre arasında Galatasaray'a veda edecek.
FEGHOULİ GÖZDEN ÇIKARILDI!
Geldiği günden beri beklenen performansı sağlayamayan ve takımın en çok kazananı olan Feghouli, tamamen gözden çıkarıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla, Belhanda ve Feghouli satış listesine konuldu. Ayrıca yönetim, işi sağlama almak adına iki yıldızın menajerini de İstanbul'a davet etti. Önümüzdeki hafta görüşmeler yapılacak.