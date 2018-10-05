G.Sarayda kazan kaynıyor! Fatih Terim 3 ismi sildi...

FEGHOULİ GÖZDEN ÇIKARILDI!

Geldiği günden beri beklenen performansı sağlayamayan ve takımın en çok kazananı olan Feghouli, tamamen gözden çıkarıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatıyla, Belhanda ve Feghouli satış listesine konuldu. Ayrıca yönetim, işi sağlama almak adına iki yıldızın menajerini de İstanbul'a davet etti. Önümüzdeki hafta görüşmeler yapılacak.