Hentbol Erkekler Süper Lig'i başladı – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Hentbol Erkekler Süper Lig'i başladı

    Hentbol Erkekler Süper Lig'i başladı

    Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2018-2019 sezonu, oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

    Ligin birinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

    1955 Belediyespor-Maliye Piyango: 32-30

    Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 28-29

    SELKA Hentbol-Ahi Evran Üniversitesi: 37-29

    Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol: 28-28

    Adıyaman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 29-29

    Öte yandan, bu hafta Mogaz ile arasında yapılması planlanan müsabaka, siyah-beyazlı ekibin yarınki Avrupa kupası maçı nedeniyle 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

    1. 22.9.2018 19:28
    2. Güncelleme: 22.9.2018 19:28
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