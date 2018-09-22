Hentbol Erkekler Süper Lig'i başladı
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 2018-2019 sezonu, oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.
Ligin birinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:
1955 Batman Belediyespor-Maliye Piyango: 32-30
Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 28-29
SELKA Eskişehir Hentbol-Ahi Evran Üniversitesi: 37-29
Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol: 28-28
Adıyaman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 29-29
Öte yandan, bu hafta Beşiktaş Mogaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasında yapılması planlanan müsabaka, siyah-beyazlı ekibin yarınki Avrupa kupası maçı nedeniyle 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
- 22.9.2018 19:28
- Güncelleme: 22.9.2018 19:28
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