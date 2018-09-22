Ligin birinci haftasında alınan sonuçlar şöyle:

1955 Batman Belediyespor-Maliye Piyango: 32-30

Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 28-29

SELKA Eskişehir Hentbol-Ahi Evran Üniversitesi: 37-29

Nilüfer Belediyespor-MYK Hentbol: 28-28

Adıyaman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 29-29

Öte yandan, bu hafta Beşiktaş Mogaz ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasında yapılması planlanan müsabaka, siyah-beyazlı ekibin yarınki Avrupa kupası maçı nedeniyle 26 Eylül Çarşamba günü oynanacak.