Kadınlar hentbolda Türkiye Kupası sahibini bulacak – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Kadınlar hentbolda sahibini bulacak

    Kadınlar hentbolda Türkiye Kupası sahibini bulacak

    Hentbolda Kadınlar müsabakaları yarın 'de başlayacak.

    Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonunda Kastamonu Belediyespor, , Polatlı Belediyespor ve mücadele edecek.

    Organizasyonun yarı finalinde yarın saat 15.00'te Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor, saat 17.00'de de Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

    Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar 'nın sahibi olabilmek için 10 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'deki final maçında karşı karşıya gelecek.

    1. 8.5.2018 10:12
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