Kadınlar hentbolda Türkiye Kupası sahibini bulacak
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final müsabakaları yarın Eskişehir'de başlayacak.
Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Dörtlü Final organizasyonunda Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor, Polatlı Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.
Organizasyonun yarı finalinde yarın saat 15.00'te Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor, saat 17.00'de de Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.
Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar Türkiye Kupası'nın sahibi olabilmek için 10 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'deki final maçında karşı karşıya gelecek.
- 8.5.2018 10:12
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