Beşiktaş Mogaz galip – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Mogaz galip

    Beşiktaş Mogaz galip
    Hentbol Erkekler 'in 26. ve son haftasında Mogaz, deplasmanda SELKA Hentbol'u 29-28 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 15-13 önde kapattı. İkinci yarıda skor üstünlüğünü yakalayan siyah-beyazlılar karşılaşmayı 29-28 kazandı.
    1. 5.5.2018
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