Hentbolda kupa Beşiktaş’ın – Fotomaç – 15 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Hentbolda kupa ’ın

    Hentbolda kupa Beşiktaş’ın

    Hentbol Türkiye Erkekler Kupası Dörtlü Final müsabakalarında kupanın sahibi Mogaz oldu.

    Hentbol Türkiye Erkekler Kupası Dörtlü Final müsabakalarında kupanın sahibi Mogaz oldu.

    'da, Karaçayır Spor Salonu'nda 2 gün boyunca süren Hentbol Türkiye Erkekler Kupası Dörtlü Final organizasyonu bugün ile Beşiktaş Mogaz arasında oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi.

    Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabakada Beşiktaş karşılaşmanın başlamasıyla birlikte üstünlüğünü ortaya koyarak ilk yarıyı 13-10 önde tamamladı. Göztepe karşısında ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar müsabakayı 25-21 kazanarak kupanın sahibi oldu.

    Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Beşiktaş Mogazlı oyuncular büyük bir sevinçle birbirlerine sarıldı.

    Karşılaşmanın sonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu'nun takdim ettiği kupayı siyah-beyazlılar coşkuyla kaldırdı.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hentbolda kupa Beşiktaş’ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN