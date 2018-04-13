Göztepe hentbolda kupada sahne alıyor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Göztepe hentbolda kupada sahne alıyor

    Göztepe hentbolda kupada sahne alıyor

    HENTBOL Erkekler 'nda adını dörtlü finale yazdıran Göztepe, yarın Büyükşehir Belediyesi Ankanaspor ile finale kalmak için kozlarını paylaşacak. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. 'da zorlu randevu öncesi eksik bulunmazken, Antrenör rakiplerini eleyecek güçte olduklarını söyledi. Süper Lig'de yükselişe geçtiklerini belirten Öztürk, "İnanıyorum ki çıkışımızı kupada da sürdüreceğiz. Pazar günü final oynamak istiyoruz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar Ankaraspor'u elediği takdirde finalde Beşiktaş Mogaz- Selka galibiyle karşı karşıya gelecek.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:01
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