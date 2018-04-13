Göztepe hentbolda kupada sahne alıyor
HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası'nda adını dörtlü finale yazdıran Göztepe, yarın Büyükşehir Belediyesi Ankanaspor ile finale kalmak için kozlarını paylaşacak. Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Uçan Adamlar'da zorlu randevu öncesi eksik bulunmazken, Antrenör Adnan Öztürk rakiplerini eleyecek güçte olduklarını söyledi. Süper Lig'de yükselişe geçtiklerini belirten Öztürk, "İnanıyorum ki çıkışımızı kupada da sürdüreceğiz. Pazar günü final oynamak istiyoruz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu. Sarı-kırmızılılar Ankaraspor'u elediği takdirde finalde Beşiktaş Mogaz- Selka Eskişehir galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 12:01
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Eljif’le özel toplantı
Toplam 6
Yorum
Perde Arkası Kocaman kalırsa Ozan Tufan'a ne olduysa Elif'e de aynısı olur.
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Forvet katkısı 19.6’da kaldı
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Kocaman'ın bir de Bienvenü faciası vardı değil mi? Unutmuştuk. FB'ye büyük düşünen hoca gerekiyor. Nokta.
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Gözler Ferdi’de
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Soldado ve Janssen varken Fernandao da kim oluyor?
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