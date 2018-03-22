Sivas Belediyespor'dan Hentbol Federasyonuna tepki

4 Şubat'ta Kadınlar Hentbol 1'inci Ligi'nde Rize Pazarspor ile Elazığ Sosyal Yardımlaşma arasında oynanan ve 27-27 berabere sonuçlan maç sonrası ev sahibi takımın bir gollerinin verilmediği iddiasıyla yaptığı itiraz Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından haklı bulunarak müsabakanın 28-27 Rize Pazarspor'un lehine tescil etti. Tescil gerekçesi olarak da, maçın 19'uncu dakikasında Rize Pazarspor'dan 29 numaralı sporcunun atmış olduğu şutun kaleye girerek filenin yırtık olması nedeniyle dışarı çıktığı ve hakemin bunu görmeyerek aut kararı verdiği gösterildi. Federasyon kararında görüntülerde net olarak anlaşılamayan durumun, pozisyon sonrası Pazar oyuncusunun sevinci, rakip kalecinin topu kale içinden almaya yönelmesi gibi nedenlere dayandırılarak verdi. Pozisyonda hakem hatası ve kural hatası olmadığı, 'hakem görüşü hatası' yapıldığına kanaat getirildi. Alınan bu kararın kendileri gibi, Süper Lige çıkma yolunda mücadele eden Muğla Yalıkavak ve Samsun Gençlik spor takımlarını mağdur ettiğini ifade eden Sivas Belediyespor Kulübü, yazılı açıklama yaparak, "Türkiye Hentbol Federasyonu, Türk spor tarihine geçecek hukuk dışı ve keyfi bir karara imza atmış oldu" dedi. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Geçen Sezon Sivas Belediyespor ile Mudanya Belediyespor takımları arasındaki müsabakada, Belediyespor'un elinde net görüntüler olmasına rağmen, hentbol federasyonun kural hatasını, hakem hatası olarak gerekçe göstermiş, bayan takımımızı Süper Ligden etmişti. Federasyon, şimdi aldığı bu kararla açık bir şekilde taraf olduğunu alenen göstermiş oldu. Sivas Belediyespor Kulübü olarak Hentbol Federasyonunun bu kararını şiddetle kınıyor, ve en yakın zamanda federasyonun aldığı bu karardan geri adım atmasını bekliyoruz.''