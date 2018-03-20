Göztepe'de hedef üst sıralar

Öztürk, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaştıkları Beykoz Belediyespor'u farklı yendiklerini, bu skorun Dörtlü Final'e kalma yolunda önemli bir avantaj olduğunu belirtti.

İkinci maçta da aynı ciddiyetle oynayacaklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Lig maçlarımız da devam ediyor. Bu hafta Erzurum deplasmanında Aziziye ile karşılaşacağız. Rakibimizi yenip, üst sıralara tırmanma hedefimizi sürdürmek istiyoruz. Her geçen gün tempomuzu artırarak devam ediyoruz. Şu anki takımın temposundan, isteğinden memnunum. Beykoz Belediyespor maçında gösterdik ki her geçen gün taşlar yerine oturdukça daha iyi oynamaya başladık. Önümüzdeki dönem için çok önemli bir takım olacağımızın sinyallerini verdik."

Aziziye Belediyesi Termalspor ile Göztepe arasındaki müsabaka 25 Mart Pazar günü Ilıca Aziziye Spor Salonu'nda oynanacak.