Göztepe'de hedef üst sıralar – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'de hedef üst sıralar

    Göztepe'de hedef üst sıralar

    Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde deplasmanda 'la karşılaşacak 'nin antrenörü , her geçen gün tempolarını artırarak devam ettiklerini bildirdi.

    Öztürk, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, çeyrek final ilk maçında geçen hafta karşılaştıkları Beykoz Belediyespor'u farklı yendiklerini, bu skorun Dörtlü Final'e kalma yolunda önemli bir avantaj olduğunu belirtti.

    İkinci maçta da aynı ciddiyetle oynayacaklarını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

    "Lig maçlarımız da devam ediyor. Bu hafta Erzurum deplasmanında Aziziye ile karşılaşacağız. Rakibimizi yenip, üst sıralara tırmanma hedefimizi sürdürmek istiyoruz. Her geçen gün tempomuzu artırarak devam ediyoruz. Şu anki takımın temposundan, isteğinden memnunum. Beykoz Belediyespor maçında gösterdik ki her geçen gün taşlar yerine oturdukça daha iyi oynamaya başladık. Önümüzdeki dönem için çok önemli bir takım olacağımızın sinyallerini verdik."

    ile arasındaki müsabaka 25 Mart Pazar günü Ilıca Aziziye Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:04
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