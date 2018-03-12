Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Hentbolda heyecanı

    Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı

    Hentbol Erkekler 'nda çeyrek final heyecanı başlıyor.

    Son 16 turu müsabakaları sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takımın mücadele edeceği çeyrek finalin ilk maçları yarın yapılacak. İki müsabaka üzerinden eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları sonunda, rakiplerini eleyen takımlar dörtlü finale yükselecek.

    Çeyrek final rövanş maçları 28 Mart Çarşamba günü oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler çeyrek finalinde tamamı yarın oynanacak ilk maçların programı şöyle:

    17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Adıyaman Belediyespor (THF)

    19.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Serdar Yereli)

    19.00 Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediyesi Termalspor ()

    19.00 SELKA Hentbol-Antalyaspor (Porsuk)

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:56
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