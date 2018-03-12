Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor.
Son 16 turu müsabakaları sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takımın mücadele edeceği çeyrek finalin ilk maçları yarın yapılacak. İki müsabaka üzerinden eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları sonunda, rakiplerini eleyen takımlar dörtlü finale yükselecek.
Çeyrek final rövanş maçları 28 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde tamamı yarın oynanacak ilk maçların programı şöyle:
17.00 Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor-Adıyaman Belediyespor (THF)
19.00 Göztepe-Beykoz Belediyespor (Serdar Yereli)
19.00 Beşiktaş Mogaz-Aziziye Belediyesi Termalspor (Süleyman Seba)
19.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Antalyaspor (Porsuk)
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:56
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Derbinin biletleri satışta
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ BOŞUNA PARA VERMEYİN BU MAÇTA FUTBOLDAN BAŞKA HER ŞEY OLACAK ! BU YÜZDEN ÇOK KONUŞULUR FB GS DERBİSİ FUTBOL YOK Kİ !
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 13
Yorum
relaks Hadi buyrun bakalım..nolcek şimdi..Orman ne diyecek..bu adam üyelik kayıtlarına bakmadan kafadanmı attı..Allah Allah yaa şaka mı bu..?
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 13
Yorum
BEŞİKTAŞ HAHAHAH FENERİN BU FUTBOL İLE HALA ŞAMPİYON OLACAĞINA İNANANLAR VAR GÜLDÜRMEYİN İNSANI 1-0 YATACAZ DİYE YERDEN KALKMADILAR ŞAKA MISINIZ ?
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