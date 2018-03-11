100. zafere dev kutlama – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    100. zafere dev kutlama

    100. zafere dev kutlama
    Hentbolda Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Mogaz, maçlarını oynadığı Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. galibiyeti pasta keserek kutladı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Beykoz Belediyespor'u 35-23 mağlup ederek, Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. maçını kazanma başarısı gösterdi. Beşiktaş Mogaz, bu salondaki son yenilgisini 6 Ekim 2012'de İl Özel İdare'ye 27-25 mağlup olarak yaşamıştı.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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