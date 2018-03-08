Zağnosspor'da çeyrek final heyecanı
Hentbol Kadınlar Challenge Kupası çeyrek finalinde İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria ile karşılaşacak Zağnosspor'da, Kulüp Başkanı Abdülaziz Baş, oyuncuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için gereken mücadeleyi ortaya koyacağını söyledi.
Baş, yaptığı açıklamada, Zağnosspor'un ilk kez Avrupa'da çeyrek final mücadelesi vereceğini belirterek, "İyi bir başarı yakalayarak buraya kadar geldik. Kimsenin desteği olmadan, yönetimdeki arkadaşlarımızla kendi çabalarımızla mücadele ediyoruz." dedi.
Rakip takımla yaptıkları anlaşmaya göre iki maçı da İspanya'da oynayacaklarını aktaran Baş, şöyle konuştu:
"İlk maç 10 Mart Cumartesi, ikinci maç 11 Mart Pazar günü oynanacak. Zorlu iki maç bizi bekliyor. Sakat olan oyuncularımız var. Çok geniş bir kadro ile İspanya'ya gidemiyoruz ancak oyuncularımıza güvenimiz de tam. Oyuncularımız Trabzon için, bizim için, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gereken mücadeleyi ortaya koyacaklardır. "
Taraftarlara teşekkür eden Baş, "Kalbi, gönlü bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarız iyi sonuçlarla turu alarak Trabzon'a döneriz." ifadesini kullandı.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:52
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Sahaya niye yansımıyor!
Toplam 3
Yorum
rte bayern bjk nin kanadını kırmıştı. fb yeniden diriltti. bekliyor gelsin gol atsın diye hücum prresli oyna bitirmişti işi fb ama basit hatalar
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Kocaman'dan kadroya neşter!
Toplam 15
Yorum
doğru M.topal,H.ali,fernandao,j.Desouza,Kameni,O.Tufan bunlar gitmedikçe FB düzelmezzzzzz
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Ali Şen: "Cenk yanlış lige gitti"
Toplam 3
Yorum
doğru M.topal,H.ali,fernandao,j.Desouza,Kameni,O.Tufan bunlar gitmedikçe FB düzelmezzzzzz
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