Zağnosspor'da çeyrek final heyecanı

Baş, yaptığı açıklamada, Zağnosspor'un ilk kez Avrupa'da çeyrek final mücadelesi vereceğini belirterek, "İyi bir başarı yakalayarak buraya kadar geldik. Kimsenin desteği olmadan, yönetimdeki arkadaşlarımızla kendi çabalarımızla mücadele ediyoruz." dedi.

Rakip takımla yaptıkları anlaşmaya göre iki maçı da İspanya'da oynayacaklarını aktaran Baş, şöyle konuştu:

"İlk maç 10 Mart Cumartesi, ikinci maç 11 Mart Pazar günü oynanacak. Zorlu iki maç bizi bekliyor. Sakat olan oyuncularımız var. Çok geniş bir kadro ile İspanya'ya gidemiyoruz ancak oyuncularımıza güvenimiz de tam. Oyuncularımız Trabzon için, bizim için, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gereken mücadeleyi ortaya koyacaklardır. "

Taraftarlara teşekkür eden Baş, "Kalbi, gönlü bizimle olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarız iyi sonuçlarla turu alarak Trabzon'a döneriz." ifadesini kullandı.