Arın, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve Avrupa'da önemli başarılara imza attıklarını belirterek, "Ekip, camia ve yönetim olarak ilkleri başarmak istiyorduk. İlk hedefimiz marka olabilmekti, gerçekten Avrupa'da adından söz ettiren bir Beşiktaş var. Beşiktaş ilkleri başaran takım olmaya başladı." dedi.

Salon sporlarında üst üste 10 kez şampiyon olan takımın bulunmadığını ve kendilerinin Erkekler Süper Lig'de bu sezon bunu başarmaya yakın olduklarını kaydeden Arın, "Bunu yapabilirsek Türk spor tarihinde bir ilki başaracağız. Bunları başarabilmemiz için taraftarların bizi desteklemesi lazım." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 4 sezonda önemli başarılara imza attıklarını anlatan Arın, şunları söyledi:

"Üzücü olan Şampiyonlar Ligi'nde güzel şeyler yapmamıza rağmen bu başarıların kısa haberlerle geçiştirilmesi. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki yılında ekonomik olarak en güçlü takımların olduğu grupta mücadele etti. Sonraki gruplarda orta düzeyde bütçelere sahip takımlar yer alıyordu. Bizim çok üzerimizde bütçeye sahip takımlarla mücadele ettik. Bu sezon deplasmanda yüzde 60 başarı gösteren bir takım. Alkışlanması ve takdir edilmesi gereken başarı."

- "Başarıda sürekliliğimiz var"

Ekip olarak her türlü uluslararası çalışmayı takip ettiklerine dikkati çeken Müfit Arın, "Başarıda bir sürekliliğimiz var. Altyapılarda da başarılarımız var. Uluslararası arenada başarı için ekonominin de aynı paralelde gelişmesi gerekiyor. Sponsorlukların desteğini artırırsak ve bu rakamları sürekli hale getirirsek 3-5 yıl sonra Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'i niye düşünmesin." ifadelerini kullandı.

- İç sahada üst üste 100. galibiyet hedefi

Ligde yarın Beykoz Belediyespor'u konuk edeceklerini hatırlatan Arın, rakiplerini yenmeleri halinde Süleyman Seba Spor Salonu'nda üst üste 100. galibiyeti alacaklarını ve "Dalya"ya ulaşacaklarını dile getirdi.

Evlerinde 99 maçı kazanma başarısı gösterdiklerini vurgulayan Arın, "100. galibiyet ve "Dalya" bizim için çok önemli. Türk spor tarihi ve hentbol tarihi için çok önemli başarı olacak. Başarıyı taraftarlarla paylaştığımız vakit çok heyecanlı oluyor. Umarım taraftarlar bu heyecanı ve zevki bizimle paylaşır, katkıda bulunur. O zaman Türk spor tarihinde ve salon sporlarında üst üste 100. maçı kazanan ender takımlardan biri olacağız. Bu galibiyet sayısının olması normal. 2003-2004'ten beri bir yapı oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın kulüp olarak amatör branşlara değer verdiğini anlatan Arın, "Amatör branşları destekleyen taraftarlarımız var. Yalnız bırakmayan, gelemese de bizi takip eden güzel bir taraftar grubumuz bulunuyor." şeklinde görüş belirtti.

Taraftarlardan her zaman destek beklediklerini ifade eden Arın, "En büyük handikapımız bu şampiyonlukları kanıksamış hale getirmemiz. 'Nasıl olsa Beşiktaş bunu başaracaktır' diyorlar. Sonuçta bir oyun oynuyorsunuz. Bu oyunun desteklenmesi, alkışlanması lazım. Sizin performansınızın güzelliği taraftarlarla daha güzel oluyor. Taraftarlar kanıksamayıp daha fazla desteklerse farklı bir Beşiktaş çıkacaktır." diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlayan Arın, "Kadınlarımız çok değerlidir. Onlar her zaman baş tacıdır. Her alanda mutlaka yanımızda olmaları lazım. Kadınların olduğu yerde başarılar daha farklı oluyor. Daha güzel bir toplum oluyoruz. Kadınlar gününü en içten duygularımla kutluyorum. Yarın "Dalya" maçımız var. Bunu dünya ve ülkemiz kadınlarına armağan etmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.