Dicle Üniversitesi hentbolda şampiyon oldu

Van’da devam eden Üniversiteler arası kadınlar hentbol grup müsabakalarında Dicle Üniversitesi fırtınası esiyor.

Müsabakaların henüz tamamlanmadığı şampiyonada Dicle Üniversitesinin kadın sporcuları, önemli bir başarıya imza attı. Daha grup müsabakaları tamamlanmadan şampiyonluğunu ilan eden Diyarbakır temsilcisi, elde ettiği başarıyla Türkiye'nin en iyi dört üniversitesi arasında girdi ve Türkiye finallerine katılmayı garantiledi. Dicle Üniversitesinin başarılı antrenörü Murat İşçi, kısa sürede hentbolda söz sahibi olduklarını söyledi.



Adım adım hedefe

İşçi, kısa süre önce başlattıkları çalışmaların karşılığını üst üste elde ettikleri başarılarla elde ettiklerini belirtti. İşçi, "Van'da devam eden Üniversitelerarası Kadınlar Hentbol Grup müsabakalarını birinci olarak tamamlamayı garantiledik. Bu başarımızın karşılığında Türkiye'nin en iyi dört üniversitesi arasındaki yerimizi aldık. Van'da kazandığımız bu zaferle, Türkiye finallerine katılma hakkımızı da elde etmiş olduk" dedi.

3 yıl önce oluşturdukları takımlarının çok kısa sürede önemli başarılar elde ettiğini belirten İşçi, "Bu ekibimiz harikalar yaratmaya devam ediyor. Adım adım hedefimize ilerliyoruz. İlk hedefimiz Van'da başarılı olmaktı. Bunu sağladık. Şimdi sırada Türkiye finalleri var. Türkiye finallerinde de başarılı olup, şampiyonluk elde etmek istiyoruz" diye konuştu.



Destek verenlere teşekkür

Van'daki müsabakaların oldukça zorlu geçtiğini ve tüm rakiplerini yenmeyi başardıklarına vurgu yapan İşçi, kendilerine destek veren üniversite yönetimine de teşekkür etti. İşçi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu başarı kendiliğinden oluşmadı. Bütün etkenlerin bir araya gelmesiyle dereceler geldi. Bu anlamda özellikle üniversite yönetimimizin bize büyük katkısı oldu. Hazırlık ve müsabaka evrelerinde bize desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Talip Gül e ve SKS Daire Başkanlığına çok teşekkür ediyorum. Bu başarıyı da onlara armağan ediyorum."