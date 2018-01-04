A Milli Hentbol Takımı, Hollanda'yı 30-27 yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçında Hollanda'yı 30-27 mağlup etti.
2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri 5'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Hentbol Takımı, Hollanda ile Aksaray'da bulunan Hasan Dağı Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçın ilk kez Aksaray'da oynanması nedeniyle Aksaraylılar tribünleri doldurdu. Taraftarın desteğini arkasına alan ve iyi mücadele eden A Milli Takım, Hollanda'yı 30-27 mağlup etti.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:18
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Cristico’nun gelmesi zor
Toplam 1
Yorum
Fb Bu adamı getirin solda çözüm olsun kafamız rahat etsin
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Fransızlar 10 milyon euro önerdi, F.Bahçe reddetti!
Toplam 11
Yorum
Kanarya Sakın bu çocuğu satmayın ozana tanıdığınız şansın yarısını tanıyın yeter 7 milyonluk ozanı gördük 3. Ligde oynayamaz
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Diarra önerisi!
Toplam 5
Yorum
Oynar Bu adam bu yaşta bile olsa oynar
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