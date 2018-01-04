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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    A , 'yı 30-27 yendi

    A Milli Hentbol Takımı, Hollanda'yı 30-27 yendi

    A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 eleme maçında 'yı 30-27 mağlup etti.

    2019 Erkekler Elemeleri 5'inci Grup'ta mücadele eden A , ile Aksaray'da bulunan Hasan Dağı Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçın ilk kez Aksaray'da oynanması nedeniyle Aksaraylılar tribünleri doldurdu. Taraftarın desteğini arkasına alan ve iyi mücadele eden A Milli Takım, Hollanda'yı 30-27 mağlup etti.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
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