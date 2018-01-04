 2017’nin en iyisi Türkiye – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    2017’nin en iyisi

    2017’nin en iyisi Türkiye
    , grekoromen güreşte dünyanın en iyisi oldu. Dünya Güreş Birliği, dün 2017 yılının istatistiklerini paylaşırken, Türkiye en başarılı ülke sıralamasında birinciliği aldı. 6 altın madalya ile zirveye çıkan A Milli Takım'ı, 5 altınla Rusya, 4 altınla da Rusya takip etti. Madalya sıralamasında kadın milliler 5. olurken, erkekler serbest stilde 13. sırayı aldık.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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