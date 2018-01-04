2017’nin en iyisi Türkiye

grekoromen güreşte dünyanın en iyisi oldu., dün 2017 yılının istatistiklerini paylaşırken, Türkiye en başarılı ülke sıralamasında birinciliği aldı. 6 altın madalya ile zirveye çıkan'ı, 5 altınla Rusya, 4 altınla da Rusya takip etti. Madalya sıralamasında kadın milliler 5. olurken, erkekler serbest stilde 13. sırayı aldık.