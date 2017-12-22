Hentbol'da haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig



Bugün:

13.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Nilüfer Belediye)

19.00 Beşiktaş Mogaz- SELKA Eskişehir Hentbol (Süleyman Seba)



Yarın:

13.00 Serik Belediyespor- Adıyaman Belediyespor (Gloria Sports Arena)

14.00 Merzifon Belediyespor- Göztepe (Gümüşhacıköy)

15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF Ankara)

17.00 MYK Hentbol- Aziziye Belediye Termalspor (THF Ankara)





- Kadınlar Süper Lig



- 12. hafta erteleme

Yarın:

15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

- 13. hafta erteleme

27 Aralık Çarşamba:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlik (THF Ankara)