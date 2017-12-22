Hentbol'da haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 12 ve 13. haftadan ertelenen maçlar oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
Bugün:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Nilüfer Belediye)
19.00 Beşiktaş Mogaz- SELKA Eskişehir Hentbol (Süleyman Seba)
Yarın:
13.00 Serik Belediyespor- Adıyaman Belediyespor (Gloria Sports Arena)
14.00 Merzifon Belediyespor- Göztepe (Gümüşhacıköy)
15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF Ankara)
17.00 MYK Hentbol- Aziziye Belediye Termalspor (THF Ankara)
- Kadınlar Süper Lig
- 12. hafta erteleme
Yarın:
15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)
- 13. hafta erteleme
27 Aralık Çarşamba:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlik (THF Ankara)
- 22 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:56
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Hamburg, Tosic’i istedi
Toplam 4
Yorum
ozi satmak lazım 32 yaşında defans 2.5 milyon iyi para vida yerine hemen oturmalı
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Toplam 4
Yorum
yasemin metin gs için hayırlısı olsun
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Beşiktaş ilk teklifi yaptı! Arda Turan...
Toplam 20
Yorum
adanalı futbol oynayacağı yer magazin sayfaları. BEŞİKTAŞA yakışmayan biri. adının anılması bile hata....
Hentbol'da haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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