 Hentbol'da haftanın programı – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbol'da haftanın programı

    Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 13. hafta maçları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 12 ve 13. haftadan ertelenen maçlar oynanacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Erkekler Süper Lig

    Bugün:

    13.00 Nilüfer Belediyespor-Antalyaspor (Nilüfer Belediye)

    19.00 Beşiktaş Mogaz- SELKA Eskişehir Hentbol (Süleyman Seba)

    Yarın:

    13.00 Serik Belediyespor- Adıyaman Belediyespor (Gloria Sports Arena)

    14.00 Merzifon Belediyespor- Göztepe (Gümüşhacıköy)

    15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF Ankara)

    17.00 MYK Hentbol- Aziziye Belediye Termalspor (THF Ankara)


    - Kadınlar Süper Lig

    - 12. hafta erteleme

    Yarın:

    15.00 Eskişehir Şehir Koleji-Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

    - 13. hafta erteleme

    27 Aralık Çarşamba:

    17.00 Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi Gençlik (THF Ankara)

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:56
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